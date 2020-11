Vende fiori abusivamente, aggredisce vigilessa durante il controllo: ambulante barese arrestato a Brindisi

Sorpreso a vendere fiori abusivamente, aggredisce vigilessa mandandola in ospedale. E' accaduto in mattinata a Brindisi: ad essere arrestato, un ambulante originario di Terlizzi.

Come riporta Brindisireport, il commerciante nel corso di un controllo è risultato non in regola, quindi la vigilessa ha proceduto con la multa e il sequestro della merce. Di qui sarebbe nata la lite e la successiva aggressione. Secondo quanto riporta la testata, la donna è caduta per terra battendo la testa, è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, per essere sottoposta a tutti gli approfondimenti diagnostici del caso. L'aggressore è stato arrestato.