Droga spacciata attraverso le app di messaggi e guadagni illeciti investiti in criptovalute: indagati sette baresi

Una piazza di spaccio completamente virtuale, in cui gli 'ordini' venivano gestiti tramite Telegram e Whatsapp, per poi inviare la droga in tutta Italia, utilizzando i servizi postali, dopo aver incassato i pagamenti attraverso ricariche su carte prepagate o bonifici bancari. I guadagni illeciti, poi, sarebbero stati impiegati in operazioni finanziarie e speculative di investimento in criptovalute (moneta virtuale/bitcoin). E' questo il quadro emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni e del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria - Sezione Criptovalute di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brindisi.

Dieci sono state in tutto le persone (sette originarie della provincia di Bari e tre della provincia di Brindisi), di età compresa tra i 24 e i 40 anni, a cui i carabinieri hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini, in quanto ritenute responsabili a vario titolo di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (metadone, ketamina, hashish e marijuana), e di detenzione di documenti di identità falsi ed autoriciclaggio.

Contestualmente, i militari hanno eseguito anche un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Brindisi su richiesta della Procura, nei confronti di due dei principali indagati, delle somme di denaro e dei valori consistenti in moneta virtuale (criptovalute), saldi attivi presenti su dieci carte prepagate riconducibili agli stessi, per un importo complessivo pari 3300 eurp, ritenuti profitto della precedente attività di cessione degli stupefacenti.

Le indagini, in particolare, avrebbero permesso di accertare il 'giro d'affari' gestito dai due principali indagati attraverso app di messaggistica. Nel periodo compreso tra i mesi di marzo e settembre 2022, attraverso l’analisi delle piattaforme informatiche, sarebbero state rilevate 150 cessioni di sostanze stupefacenti. Inoltre, sarebbe stata individuata nel comune di Latiano la base logistica e di smistamento delle diverse tipologie di sostanze stupefacenti che i due sarebbero riusciti a trafficare su tutto il territorio italiano. Ancora, attraverso l’analisi incrociata dei reperti informatici sequestrata e della documentazione finanziaria, gli investigatori hanno ricostruito che gli indagati, nel periodo compreso tra marazo 2021 e marzo 2022, avrebbero impiegato il denaro derivante dall’attività di spaccio in operazioni finanziarie e speculative di investimento in criptovalute (moneta virtuale/bitcoin), mediante trasferimenti in denaro per un importo complessivo di 30.633,99 euro.

"Il sequestro preventivo (impeditivo e finalizzato alla confisca obbligatoria allargata per sproporzione), adottato dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica, costituisce - ricordano gli investigatori in una nota - una delle prime misure cautelari reali di moneta virtuale ed la logica conseguenza della sinergica attività investigativa, diretta e coordinata dalla Procura di Brindisi e svolta dai Reparti dell’Arma territoriale, in particolate dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi e dalla Sezione Criptovalute di Roma (istituita recentemente ed inquadrata nel Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma, con il compito di contrastare a livello nazionale le emergenti dinamiche criminali, legate all’utilizzo illecito delle criptovalute e l’uso di piattaforme informatiche illegali per la vendita di valuta ed altri prodotti illeciti)".