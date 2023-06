A fuoco l'auto di due imprenditori di Bari a Specchiolla: nel Brindisino per avviare un nuovo lido balneare

L'auto di una coppia di imprenditori di Bari è andata a fuoco questa notte a Specchiolla, in provincia di Brindisi. La vettura, parcheggiata in strada, come riporta Brindisireport, è stata completamente distrutta dalle fiamme, che hanno anche in parte annerito la facciata di un'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e i carabinieri che hanno avviato indagini per risalire all'accaduto. I due coniugi, secondo quanto appreso, si trovano in questi giorni a Specchiolla per avviare un lido balneare preso in gestione, attualmente in fase di allestimento.