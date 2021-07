Buche in via Toma, la segnalazione: "Pericolose per motorini e monopattini"

Buche sull'asfalto in via Toma, a Bari, "pericolose per monopattini e motorini". La segnalazione arriva dall'associazione Sos Città, che ha pubblicato sui social le immagini della strada: "Via Toma è stata presa d'assalto dalle buche - spiegano - con una sequenza pericolosa che potrebbe anche essere mortale data la pericolosità delle buche, specie se si è alla guida di una moto o di un monopattino". Situazione segnalata affinché possano essere presi provvedimenti.