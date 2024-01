Percorsi a 'rischio caduta' nel quartiere San Pasquale, la denuncia di Sos Città: "Buche per strada e sui marciapiedi"

Buche e pericolosi dislivelli stradali renderebbero complicata la vita dei residenti nel quartiere San Pasquale di Bari. Lo denunciano i rappresentati dell'associazione Sos Città che, tramite una nota firmata dal presidente Danilo Cancellaro e il vice presidente Dino Tartarino, illustrano le condizioni in cui verserebbero alcune vie della zona. "È vergognoso che nel 2024 i residenti di San Pasquale debbano vivere e convivere con tutti i disagi riguardanti le strade e i marciapiedi - dichiara Cancellaro - ed è ancora più vergognoso il fatto che sono anni che la situazione è sempre la stessa".

"Grazie all'impulso di Francesco, residente a San Pasquale e cittadino da sempre molto attivo nelle segnalazioni di quartiere - spiega Tartarino - abbiamo dato inizio alle nostre passeggiate di quartiere in compagnia dei cittadini per scoprire, individuare e denunciare ciò che non va, sempre in un'ottica propositiva e migliorativa della situazione esistente".

"San Pasquale vive una condizione di degrado che ha dell'incredibile - denunciano Cancellaro e Tartarino - le strade presentano buche e avvallamenti pericolosi causati anche, cosi come ci racconta l'amico Francesco, dal transito di mezzi pesanti come autobus di linea o camion, i marciapiedi nascondono pericoli di inciampo ovunque tra mattonelle divelte e mancanti, le bocche di lupo che causano in modo ricorrente pozzanghere e allagamenti sono completamente ostruite, stracolme di fango e poltiglia, e i tombini sono tutti sprofondati. La situazione è la stessa nella maggior parte delle strade del quartiere: da via Lattanzio a via Amendola, da via Dei Mille a via Capruzzi, da via Castromediano a via Re David, via De Napoli".

"Possibile che in tanti anni qui nessuno hai mai pensato ad una riqualificazione del quartiere? - concludono i rappresentanti dell'associazione Sos Città - Possibile che i disabili o le mamme con i passeggini non debbano poter passeggiare liberamente e senza ostacoli? Possibile che un anziano debba camminare con tanto di occhi aperti onde evitare di cadere e farsi male? Ci auspichiamo che a chiunque toccherà governare la città nei prossimi cinque anni, possa tenere a cuore la voce dei residenti".