Oltre 9mila domande per i buoni spesa del Comune di Bari: stop alla presentazione delle richieste

Sono 9092 le domande ricevute dagli uffici del Comune di Bari per la richiesta di buoni spesa per le famiglie in difficoltà: Dalla mezzanotte di oggi, 23 dicembre, non sarà più possibile presentare domanda sulla piattaforma informatica attivata lo scorso 9 dicembre sul sito istituzionale del Comune di Bari.

Le domande fin qui ricevute sono in corso di analisi da parte degli uffici competenti: ad oggi 2.052 nuclei familiari (che corrispondono a 6.148 persone) hanno già ricevuto buoni spesa del valore complessivo di 568mila euro; le richieste processate in totale finora sono 4.658, e nei prossimi giorni, con l’eccezione delle giornate comprese tra il 24 e il 27 dicembre, altri 1.845 nuclei riceveranno i buoni spesa richiesti. I fondi complessivamente erogati sono pari a 2,43 milioni di euro e ogni persona potrà ricevere buoni spesa da 100 euro. Per i nuclei familiari composti da 4 o più persone i buoni spesa non potranno superare il valore complessivo di 400 euro.