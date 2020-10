Bus carichi di bagagli, ma senza passeggeri: fermati al porto due mezzi in arrivo dall'Albania

Nei bus trasportavano numerosi bagagli, valigie e sacche, ma non appartenenti ai passeggeri a bordo (in un caso completamente assenti). I due mezzi, in arrivo dall'Albania, sono stati fermati nel porto di Bari durante un controllo da parte di funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e agenti della Polizia di frontiera.

All’interno del primo mezzo fermato, pur non essendoci alcun passeggero, sono stati rinvenuti numerosi bagagli, mentre nel secondo, a fronte di dieci passeggeri, è stata riscontrata la presenza di molteplici ulteriori sacche e valigie non di proprietà degli stessi.

Entrambi gli autobus sono stati sottoposti a fermo amministrativo per tre mesi. Il secondo dei due, dopo il pagamento della sanzione pari a 4.130 euro, è stato riconsegnato alla parte per la successiva custodia giudiziaria. Ai trasgressori è stato contestato l’illecito amministrativo sanzionato dalla normativa vigente, per trasporto di cose con veicoli sprovvisti di autorizzazioni.