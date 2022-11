Incendio a pochi passi dal Polivalente di Japigia: bus scolastico in fiamme

Un bus del trasporto scolastico è andato a fuoco, questa mattina, nelle vicinanze del Polivalente di Japigia a Bari. L'episodio si è verificato mentre era in corso l'arrivo degli studenti per l'avvio delle lezioni giornaliere.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non si segnalano, al momento, persone ferite. Non sono chiare, per ora, le cause che hanno portato al rogo.