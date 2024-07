Max Pezzali in concerto al San Nicola, previsti bus navetta per raggiungere lo stadio

In occasione del concerto di Max Pezzali, in programma domani, sabato 13 luglio, allo stadio San Nicola, l’Amtab, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha previsto un potenziamento del servizio di trasporto pubblico da e per lo stadio a supporto di una migliore mobilità, con collegamenti tra piazza Aldo Moro (stazione centrale) e via Vernola (stadio San Nicola, nella zona antistante la porta di ingresso numero 19).

Il servizio sarà espletato con l’impiego di alcuni bus navetta in servizio dalle 15.20 (prima partenza) alle 2 (ultima partenza): dalle 15.20 alle 20 la frequenza di passaggio dei mezzi sarà di 30 minuti (2 bus da 12 metri), dalle 20 a mezzanotte la frequenza sarà di 60 minuti (un bus da 12 metri), da mezzanotte alle 2, la frequenza sarà di 10 minuti (5 bus da 12 metri).

Il percorso della navetta sarà all'andata: piazza Moro (capolinea), via Crisanzio, via Quintino Sella, sottovia Quintino Sella, viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale Orazio Flacco, ponte Solarino, a sinistra per la nuova bretella di collegamento alla rotatoria, a destra per via Cotugno, via generale Bellomo, SS. 271, uscita stadio San Nicola, rondò a destra per via Floriano Ludwig, rondò sud a destra per via Nicola Vernola - stadio San Nicola nella zona antistante la porta di ingresso 19 (capolinea), dove sul lato destro nel senso di marcia (carreggiata compresa tra largo Lombardi e il raccordo Giuseppe Rossi) la Polizia locale ha riservato un’area di sosta per i bus Amtab.

Il percorso di ritorno sarà: via Nicola Vernola - stadio San Nicola nella zona antistante la porta di ingresso 19), raccordo Giuseppe Rossi, viale Donato Menichella, via Giulio Petroni, sottovia Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro (capolinea).

Il bus non effettuerà fermate intermedie. Per usufruire del servizio l’utente dovrà munirsi di regolare titolo di viaggio.

Lo stadio sarà raggiungibile, inoltre, utilizzando il servizio offerto dalla linea 20, in partenza dal capolinea di piazza Moro, con prima partenza alle 6.10 e ultima da parco Adria alle 22.25.

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’utenza, l’azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del numero verde 800 450444.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, la Polizia locale ha previsto, con un'ordinanza, una serie di limitazioni al traffico e alla sosta. Dalle 8 a mezzanotte, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il 'divieto di fermata' in via Vernola (ambo i lati di entrambe le carreggiate, tratto compreso tra largo Lombardi e il raccordo Giuseppe Rossi), in strada Torrebella (ambo i lati, tratto compreso tra largo Stecchi e il raccordo Giuseppe Rossi), in strada Canestrelle (ambo i lati, tratto compreso tra largo Stecchi e il canale deviatore Lamasinata) e in via Floriano Ludwig (ambo i lati, tratto compreso tra largo Lombardi e largo Stecchi).

Dalle ore 8 a mezzanotte, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituita 'area di sosta riservata agli autobus Amtab' su via Nicola Vernola, lato destro nel senso di marcia, carreggiata compresa tra largo Lombardi (rondò Sud) e il raccordo Giuseppe Rossi. Nella stessa fasia oraria è istituita l'area di sosta riservata ai taxi su via Floriano Ludwig, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra largo Lombardi (rondò Sud) e largo Stecchi (rondò Nord)

Dalle ore 23 fino al termine delle esigenze, è istituito il senso unico di marcia in via Nicola Vernola, da largo Lombardi (rondò Sud) in direzione del raccordo Giuseppe Rossi e in strada Torrebella, da largo Stecchi (rondò Nord) in direzione del raccordo Giuseppe Rossi.