Informazioni e servizi di pubblica utilità, le cabine telefoniche diventano digitali: Bari nel progetto di Tim

C'è anche Bari tra le 14 città italiane selezionate da Tim per il progetto Urban Vision. Su proposta dell’assessore e vicesindaco Eugenio Di Sciascio, questa mattina la giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo politico per la definizione di un accordo di collaborazione con l'azienda di telefonia.

Il progetto è stato presentato nei mesi scorsi che prevede di dismettere, a fronte di 19.000 cabine attive sul territorio nazionale, 15.000 cabine del servizio radiomobile, mantenendone attive 1.500 nei luoghi di rilevanza sociale (caserme, ospedali, carceri, etc.) e di trasformarne altre 2.500 in “cabine digitali”.

“Siamo felici che Tim abbia selezionato Bari insieme ad altre 13 città italiane quale sede della sperimentazione di questo progetto fortemente innovativo - spiega Di Sciascio -. Abbiamo colto l’occasione di questa collaborazione per fornire alla città un presidio di contatto e informazione a servizio della cittadinanza che da un lato si inserisce nel percorso di digitalizzazione dei servizi che l’amministrazione sta perseguendo da tempo, dall’altro sia capace di dialogare con i nuovi utenti della città: giovani, turisti e lavoratori ormai abituati a vivere la dimensione urbana attraverso la tecnologia. Attualmente il progetto prevede la localizzazione di circa 70 cabine digitali in posizioni che verranno concordate tra il Comune e la TIM nell’ambito dell’accordo di collaborazione che determinerà i dettagli operativi dell’intervento”.



Le 'cabine digitali': accessibilità e nuovi servizi

Le cabine digitali sono stazioni intelligenti dotate di grandi schermi touch screen e intendono rappresentare un presidio evoluto e inclusivo sul territorio, con applicazioni sensoristiche che consentiranno anche alle persone con disabilità motorie, barriere linguistiche o visive, di accedere alle informazioni e ai servizi digitali in modo personalizzato, semplice e veloce. Questi nuovi spazi consentono la massima accessibilità ai servizi resi disponibili, adattandosi alle esigenze dell’utente e non viceversa. In particolare, le cabine digitali saranno dotate di istruzioni d’uso in Braille e saranno gestibili anche mediante comandi vocali, saranno in grado di riconoscere l’altezza dell’utente mediante appositi sensori di prossimità e di erogare contenuti contestualizzati sulla base del profilo dell’utente. Si tratta di vere e proprie “postazioni intelligenti” con diversi servizi per la collettività: dall’infotainment alla ricarica degli smartphone, dai pagamenti digitali al ticketing alle chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali. Saranno installate sul territorio, in particolare nei luoghi di interesse turistico, e diventeranno anche un importante presidio per la sicurezza grazie alle loro funzionalità di videosorveglianza e al tasto “Women+” per le donne in situazioni di pericolo. Quest’ultima funzione prevede la dotazione di un sistema che permette di accedere a un servizio real time di supporto con operatore per segnalare, gestire e assistere in situazione di potenziale rischio attraverso un sistema di allarme, un impianto di illuminazione del perimetro della cabina e il collegamento diretto con le Forze dell’ordine.

Infine, all’interno dei nuovi presidi sarà possibile implementare progressivamente ulteriori servizi di interesse generale e di pubblica utilità, informazioni istituzionali, notizie culturali e di quartiere e dati relativi alla mobilità, servizio di acquisto di biglietti per vari servizi pubblici, raccolta di dati e informazioni sulla città mediante i sensori di cui sono dotate le cabine (qualità dell’aria, traffico e mobilità urbana, inquinamento acustico, meteo, sicurezza e illuminazione).