Cadavere ritrovato sui binari della stazione: sospetto omicidio, fermato il presunto killer

Ritrovato un cadavere sui binari vicino alla stazione di Bari Centrale. Si tratta di un uomo di nazionalità somala, che presentava una profonda ferita al collo inferta con un’arma da taglio. Subito dopo il rinvenimento del corpo sono scattate le ricerche del responsabile del presunto omicidio, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza.

La Polfer e gli agenti della Squadra mobile della Polizia hanno identificato un uomo, attualmente in fero per il reato di omicidio volontario. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire movente e dinamica. Al momento del fermo, come riportato dall'Agenzia Dire, l'uomo indossava abiti sporchi di sangue e aveva con sé un coltello, probabile arma del delitto.