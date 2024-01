Cadavere di un uomo trovato per la strada in corso Italia a Bari: indagano i Carabinieri

Il cadavere di un uomo, le cui generalità non sono state rese note, è stato trovato ieri sera in corso Italia, nel centro di Bari. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire le cause della sua morte.

Sul corpo dell'uomo sarebbe stata trovata una ferita alla testa. Non è escluso che il decesso possa essere avvenuto al termine di un litigio.