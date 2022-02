Cadavere di un 21enne ritrovato sui binari della stazione, fermato il presunto killer: "L'ho colpito dopo un violento litigio"

"Ho afferrato il coltello e l'ho colpito con forza al collo tentando di tagliargli la testa. Poi il ragazzo è caduto sui binari mentre passavano treni che suonavano di continuo". Sono le parole del 24enne Romeo Okoidigun, il nigeriano fermato dopo il ritrovamento del cadavere di un 21enne somalo sui binari vicino alla stazione di Bari nella nottata tra il 17 e il 18 febbraio. Il corpo presentava una profonda ferita al collo inferta con un’arma da taglio. Subito dopo il rinvenimento del corpo sono scattate le ricerche del responsabile del presunto omicidio, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. La Polfer e gli agenti della Squadra mobile della Polizia hanno identificato così Okoidigun, attualmente in fermo per il reato di omicidio volontario. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire movente e dinamica.

"Mi sono sporcato tutti gli indumenti di sangue e poi sono scappato" ha raccontato Okoidigun, in carcere da ieri a Brindisi dopo un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Bari. Secondo gli inquirenti sarebbe lui ad aver ucciso Abdi Aboala con un coltello di 33 centimetri e lama da 19 cm, che aveva ancora indosso quando i poliziotti lo hanno rintracciato e bloccato, a pochi passi dal luogo del delitto e meno di 24 ore dopo. E' stato identificato grazie alla telecamere di videosorveglianza della stazione e, al momento della perquisizione, indossava gli stessi abiti immortalati dalle immagini, ancora sporchi di sangue.

Tra i due, prima della colluttazione letale, ci sarebbe stato un approccio sessuale. "Non era un mio amico - ha detto il 24enne agli investigatori - , non so perché l'ho ucciso. Questo ragazzo si comportava male, ha bevuto la birra, poi abbiamo bevuto il gin e insieme abbiamo fumato marijuana. Poi abbiamo iniziato a prenderci a botte". A quel punto il 24enne lo avrebbe colpito alla gola con il coltello che aveva nella tasca della giacca, uccidendolo. "Mi dispiace molto per quello che è successo - ha detto ancora il presunto assassino - , ma non so perché è successo".