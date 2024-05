Cadavere sui binari ad Acquaviva, accertamenti in corso: circolazione dei treni rallentata sulla Bari-Taranto

Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato questa mattina sui binari, ad Acquaviva, nel Barese. Al momento non si conoscono altri dettagli sul ritrovamento. Sul posto sono in corso gli accertamenti dell'Autorità giudiziaria.

La circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Bari-Taranto è stata inizialmente sospesa, e permane fortemente rallentata (ultimo aggiornamento Trenitalia 10.30). Come si legge sul sito di Trenitalia, nella sezione 'ViaggiaTreno', i treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti e subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Il treno FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54) viaggia con un ritardo superiore a 60 minuti. Il treno IC 765 Milano Centrale (21:15) - Lecce (10:02) oggi termina la corsa ad Acquaviva delle Fonti alle ore 7:40. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto. Il treno IC 612 Lecce (7:42) - Milano Centrale (20:40) oggi è instradato da Brindisi a Bari sul percorso alternativo via Ostuni e non ferma a Mesagne, Francavilla Fontana, Taranto e Gioia del Colle.

I passeggeri in partenza da:

• Brindisi e diretti a Taranto possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• Gioia del Colle possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bari Centrale, dove trovano proseguimento con il treno IC 614 Lecce (11:54) - Milano Centrale (23:40);

• Taranto possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• Francavilla Fontana possono utilizzare il treno R 19977 Taranto (12:44) - Brindisi (13:50) fino a Brindisi, dove trovano proseguimento con il treno RV 4414 Lecce (13:47) - Bari Centrale (15:28) fino a Bari Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55).

*Aggiornato ore 11.25