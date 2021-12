Precipita da una finestra della scuola: muore studente di 14 anni nel Barese

Un ragazzo di 14 anni è morto questa mattina dopo essere caduto dalla finestra di una scuola a Ruvo, nel Barese.

Sul posto è intervenuto il 118, ma i soccorsi purtroppo si sono rivelati vani. Il ragazzo sarebbe precipitato da una finestra al primo piano ma al momento non è chiara la dinamica dell'accaduto. Per ora non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella che possa essersi trattato di un gesto volontario. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Molfetta, che stanno ascoltando le persone presenti sul posto ed effettuando i rilievi.



(foto di repertorio)