Cade dalla scala mentre tinteggia le pareti di un appartamento: muore 70enne a Ruvo

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato dalla scala mentre era impegnato in alcuni lavori di pitturazione delle pareti in un'abitazione. Un uomo di 70 anni è morto questo pomeriggio in un appartamento in località 'Calentano' a Ruvo di Puglia.

La vittima, secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbe caduta dall'altezza di due metri. Sul posto è giunto il personale del 118 che ha constatato il decesso del 70enne. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani, sono impegnati nelle indagini per chiarire la dinamica dell'episodio. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i tecnici della Asl di Bari.