Cade nel pozzo artesiano mentre festeggiava il compleanno nel Trapanese: morto 40enne di Molfetta

Cade in un pozzo artesiano mentre festeggiava il suo compleanno: così ha trovato la morta un 40enne originario di Molfetta, Antonio Andreani. L'uomo si trovava in Sicilia, per la precisione in una villa vicino Erice, nel Trapanese, dove aveva riunito amici e parenti. Ancora da confermare le cause che hanno causato l'incidente, ma secondo quanto indicato dagli inquirenti, l'uomo stava ballando sulla copertura del pozzo, quando la struttura che lo copriva ha ceduto.

L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte, ma il corpo è stato recuperato solo intorno alle 4 del mattino da vigili del fuoco e carabinieri. La salma adesso si trova alla camera mortuaria di Marsala per l'autopsia disposta dalla Procura di Trapani.