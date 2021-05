Razzo cinese in caduta e rischio frammenti, la Protezione civile: "Rientro tra l'1 di notte e le 7.30. Remota probabilità per l'Italia"

E' tornato a riunirsi nel pomeriggio il tavolo tecnico della Protezione civile relativo al monitoraggio del rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale cinese 'Lunga marcia 5B', previsto per questa notte.



Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - è spiegato in una nota - "si è ridotta la finestra di incertezza" relativa all'evento. Le tre traiettorie che potrebbero interessare dieci regioni italiane del centro-sud, tra cui la Puglia, "si collocano tra l’01:00 di notte e le 07:30 del mattino ora italiana".

Al tavolo tecnico hanno partecipato anche rappresentanti delle Regioni potenzialmente interessate, per la condivisione di analisi e aggiornamenti sull’evoluzione delle operazioni con i territori e con le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

L'ipotesi che detriti colpiscano l'Italia viene comunque considerata molto lontana. "È utile ricordare - sottolinenano dalla Protezione civile - che resta remota la probabilità che uno o più frammenti possano cadere sul nostro territorio. Tuttavia il tavolo tecnico continuerà a seguire l’evolversi della situazione attraverso i dati disponibili fino all’avvenuto impatto al suolo".



(Foto da Romatoday: il razzo in caduta libera fotografato nei cieli di Roma Gianluca Mansi - Virtual Telescope)