Vagava sulla tangenziale, cagnolino messo in salvo dalla Polizia locale: "Ora aspetta qualcuno che lo adotti"

L'intervento di una pattuglia sulla statale 16 ha scongiurato il peggio per l'animale ma anche per gli utenti della strada. Il cane è stato affidato ora al canile comunale, ma la speranza è che possa trovare una nuova famiglia

Vagava solo e spaventato sulla statale 16 a Bari, mettendo in pericolo sé stesso ma anche gli automobilisti in transito. A mettere in salvo il cane, è stata una pattuglia della Polizia locale di Bari, che, intervenuti sulla tangenziale, sono riusciti a recuperare l'animale. Il cagnolino, che si è mostrato docile e tranquillo con gli agenti, è stato affidato al canile comunale autorizzato, ma la speranza è che possa trovare una nuova famiglia. "Lui aspetta, magari, che qualcuno lo adotti", è l'appello lanciato dal Comando della Polizia locale, nel are notizia del 'salvataggio' portato a termine dagli agenti.