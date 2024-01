Gatto colpito con un calcio cade nella fontana, le immagini finiscono sui social: "Così è morto Grey"

Colpito di proposito con un calcio e fatto cadere nella fontana. Un gesto crudele che è costato la vita al povero Grey, un gatto di colonia che viveva libero nei pressi del Comune di Alberobello.

La denuncia dell'episodio, avvenuto un paio di giorni fa, è diventata subito virale sui social, così come le immagini di quanto accaduto, che hanno provocato grande indignazione. In alcune foto diffuse sui social, infatti, si vede una ragazza mentre sferra il calcio al gatto. Proprio attraverso quelle immagini, la donna che accudiva Grey, una barista della zona in cui si è verificato il fatto, si sarebbe resa conto che il gatto non era caduto accidentalmente nella fontana, come creduto inizialmente, ma vi era stato spinto di proposito. Il fatto, si legge sui social, "è avvenuto di notte in cui le temperature sono molto basse" e "purtroppo il gatto è deceduto tra atroci sofferenze". Per l'episodio sarebbe stata già presentata denuncia, per consentire l'individuazione dei responsabili.