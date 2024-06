Scommesse sul rosso a Bellomo in Ternana-Bari: bookmaker segnalarono flusso anomalo di giocate

Alcuni bookmaker avrebbero giudicato anomalo il flusso di scommesse sull'espulsione di Bellomo durante Ternana-Bari, alla luce di una specialità come il cartellino rosso, considerata 'troppo specifica' nell'immediata vigilia della partita

Per questo, come riporta Agipronews, dopo un’analisi da parte dei trading office dei principali bookmaker italiani, il caso sarebbe finito sul tavolo dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Secondo quanto riportano alcuni concessionari italiani interpellati da Agipronews - riferisce sempre la stessa agenzia - almeno due sono stati gli elementi anomali: un certo numero di giocate su un evento “negativo”, che avrebbe cioè danneggiato la squadra, piazzate proprio a Bari e poi il fatto che le scommesse fossero state effettuate poche ore prima del calcio di inizio.

Diversi operatori, vista la situazione, avevano deciso di tagliare la quota da 24 a 7/8 contro 1, per poi rivolgersi all’Agenzia delle Dogane a cui spetta la successiva segnalazione all’Unità Informativa Scommesse Sportive (Uiss) del Viminale. Adm non ha confermato ad Agipronews di aver inviato la segnalazione al ministero dell’Interno. I regolamenti dei concessionari hanno almeno evitato, in ogni caso, che gli scommettitori incassassero denaro dalla giocata: le puntate sarebbero risultate vincenti solo se Bellomo fosse stato in campo. Tutta da verificare invece l’ipotesi che bookmaker internazionali – fuori dal circuito legale - possano aver pagato la scommessa.

Sul caso, nelle scorse settimane, anche la Procura della Figc ha aperto un fascicolo di indagine.