Caldo insopportabile e afa opprimente, l'ondata torrida prosegue: Bari da bollino rosso fino a domani

Per i baresi anche le giornate di oggi, mercoledì 11, e domani, giovedì 12, saranno da bollino rosso per il caldo e l'afa, secondo il Ministero della Salute. Dopo un martedì non troppo rovente ma soprattutto con una pesante cappa opprimente per tutto il giorno, anche il mercoledì si è aperto con un cielo nuvoloso ma con un'afa insopportabile.

Il capoluogo pugliese, oggi, è in compagnia di altre 7 città in rosso, ovvero Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Domani saliranno ulteriormente. Secondo 3BMeteo.it le temperature di oggi e domani avranno massime di 32 gradi ma, nelle ore serali, resteranno sui 29-30 con picchi di umidità oltre il 60%. La situazione resterà torrida anche per i prossimi giorni con un ulteriore incremento del caldo dall'inizio della prossima settimana, fino all'arrivo delle piogge previsto per mercoledì prossimo.

