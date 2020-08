Tornano caldo e afa su Bari e provincia: weekend rovente con temperature sui 34-35 gradi. Maestrale solo da martedì

Per godere di condizioni decisamente più sopportabili, bisognerà attendere alcuni giorni quando il vento giungerà sulle nostre coste per spazzare via l'afa, facendo scendere le temperature massime al di sotto dei 30 gradi