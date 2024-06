Inizio luglio senza il grande caldo: su Bari e provincia settimana meno 'rovente', sole e poche nuvole

Dopo la fiammata di calore del weekend, con temperature anche vicine ai 38-39 gradi, Bari e provincia si apprestano a un inizio luglio meno rovente. Da domani, lunedì 1, è previsto un ritorno a valori più sopportabili: per gli esperti di 3BMeteo vi saranno condizioni di sereno con massime attorno ai 31 gradi. Da martedì, invece, l'arrivo di venti da nord porterà a un ulteriore abbassamento dei valori, con 28 gradi di massima. Un andamento costante per gran parte della settimana in procinto di cominciare.

