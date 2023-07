Due donne anziane trovate morte in appartamenti a Bitonto e Bari: ipotesi decesso per il caldo

Il caldo dei giorni scorsi in Puglia ha provocato grandi problemi alle persone più fragili. Nella giornata di ieri sono stati rinvenuti, nel corso di diversi interventi, due donne anziane decedute in casa presumibilmente per le difficili condizioni dovute alle alte temperature. Il primo caso riguarda Bitonto dove i vigili del fuoco, dopo essere riusciti a entrare nell'abitazione, hanno individuato il corpo senza vita di una pensionata.

Dinamica simile d'intervento a Bari, nel quartiere Japigia, dove una squadra dei vigili del fuoco, dopo essere entrata in un appartamento, ha rinvenuto il corpo esanime di una donna.