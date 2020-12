Calano i casi Covid a Castellana, la Protezione civile mette a disposizione mascherine gratuite

Continuano a calare i casi Covid a Castellana Grotte, dove attualmente sono 21 i cittadini positivi al virus. A comunicare i dati relativi alla pandemia nel comune barese è il sindaco, Francesco De Ruvo.

La Protezione Civile regionale ha inoltre assegnato al COC della Protezione Civile del Comune di Castellana Grotte una fornitura di mascherine da destinare alla popolazione. Le mascherine, ritirate dal Comando di Polizia Locale, saranno messe a disposizione della cittadinanza dallo stesso Comando. Chiunque avesse necessità di mascherine monouso potrà dunque ritirarle presso il Palazzo Comunale. Inoltre, la Polizia Locale doterà le volanti di un quantitativo di mascherine per la distribuzione in caso di necessità durante le operazioni di pattugliamento ed anche in occasione del mercato settimanale. Per informazioni sul coronavirus è attivo il numero verde regionale 800.71.39.31

"Si ricorda che il COC è sempre a disposizione della cittadinanza ed in particolare misura nei confronti dei positivi al Covid e di chi è in quarantena - spiegano dall'amministrazione - Nel dettaglio i cittadini interessati da provvedimenti sanitari possono contattare il COC attraverso il numero sempre attivo della Polizia Locale: 080/4965014. Inoltre è attiva la mail coc@comune.castellanagrotte.ba.it.

Nel dettaglio sono sempre attivi i seguenti servizi attivabili su richiesta:

SPESA E FARMACI A DOMICILIO

Il servizio è dedicato alle persone immunodepresse, in quarantena o positive al Covid-19, prive di assistenza familiare. Basta chiamare il COC per l’attivazione allo 080/4965014

RITIRO RIFIUTI PER POSITIVI AL CORONAVIRUS

Il servizio è dedicato alle persone positive al Covid-19 e poste in isolamento domestico. Esiste un protocollo da osservare. Gli operatori ecologici si occuperanno del ritiro dei rifiuti domestici a domicilio. Basta chiamare il COC per l’attivazione allo 080/4965014

DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA MASCHERINE

Chiunque avesse necessità di mascherine monouso può ritirarle presso il Comando della Polizia Locale. Le mascherine monouso sono state assegnate dalla Protezione Civile Regionale al COC della Protezione Civile del Comune di Castellana Grotte.