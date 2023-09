Cambio al vertice del comando Carabinieri Forestali della Puglia: arriva il colonnello Angelo Vita

Cambio al vertice del comando della Regione Carabinieri Forestale 'Puglia'. Nel pomeriggio di oggi, presso il comando sito sul lungomare Nazario Sauro, alla presenza del Vice Comandante del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, Generale di Divisione, Nazario PALMIERI, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando, tra il generale di brigata Antonio Danilo Mostacchi, che assumerà il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità a Roma e il colonnello Angelo Vita, già Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” a Potenza. Tra i presenti, oltre al Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Divisione Stefano Spagnol, tutti i Comandanti dei Reparti dell’Arma Forestale della Regione.

Il colonnello Angelo Vita, 57 anni, nato a Satriano di Lucania (PZ), coniugato, con tre figli, è Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, del Ruolo forestale iniziale. Entra nel corpo Forestale dello Stato nel 1994.

Durante la sua carriera ha assunto numerosi incarichi, tra cui: dall’anno 1996 al 20 maggio 2010 è stato Responsabile del servizio regionale METEOMONT del Comando Regionale della “Basilicata” del Corpo Forestale dello Stato; responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli uffici del Corpo Forestale dello Stato in Basilicata, dal 22 febbraio 1997 al 20 maggio 2010; responsabile per la Basilicata per l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio, attività di rilievo e collaudo della 1°, 2° e 3° fase svoltasi negli anni 2003-2007; responsabile del Servizio CITES Territoriale dall’11 settembre 2007 al 20 maggio 2010; responsabile del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF) del Comando provinciale di Potenza del Corpo forestale dello Stato dal 13 luglio 2009 al 20 maggio 2010; comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato di Benevento dal 20 maggio 2010 al 31 marzo 2012; comandante Provinciale ad interim del Corpo Forestale dello Stato di Potenza dal 1° settembre 2011 all’ aprile 2012; comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Potenza dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2016. Dal 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 177/2016, con l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri è stato Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Potenza dal 1° gennaio 2017 al 5 agosto 2018; comandante in sede vacante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” dal 29 aprile 2018; comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” dal 6 agosto 2018 al 17 settembre 2018; comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” dal 18 luglio 2023;

Ha conseguito le lauree magistrali in Ingegneria Civile, con lode, il 4/4/1991, ed in Giurisprudenza, il 20/10/2006, presso l’Università “Federico II” di Napoli. Ha vinto il concorso per primo dirigente del Corpo forestale dello Stato il 3/3/2010; è Ufficiale del Genio Civile, con determinazione Ministero della Difesa del 31/5/2019. E' inoltre autore di numerosi articoli e saggi in Diritto ambientale, pubblicati sulle maggiori riviste di settore; è professore a contratto per l’Università degli Studi di Basilicata in “Legislazione forestale" e docente nella cattedra di “Scienze Ambientali” presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. È stato docente nelle materie di diritto ambientale in numerosi corsi di specializzazione del Corpo forestale dello Stato e dell’Arma dei Carabinieri.