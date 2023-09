Cambio al vertice della Legione Carabinieri Puglia: arriva il generale Del Monaco

Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco è il nuovo comandante della Legione Carabinieri Puglia. 55 anni, originario di Osimo (Ancona), Del Monaco si è insediato ufficialmente questa mattina nel corso di una cerimonia che si è tenuta nella caserma 'Chiaffredo Bergia' di Bari, alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden", il generale di corpo d'armata Antonio de Vita.

Del Monaco subentra al generale di divisione Stefano Spagnol, che dopo i tre anni alla guida dell'Arma dell’Arma pugliese, andrà ora a ricoprire l’incarico di Capo Dipartimento Controllo e Innovazione presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia si è tenuta alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, e delle rappresentanze degli Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri di tutti i Reparti della Legione Puglia, nonché quelle dell'Associazione Nazionale Carabinieri, ed è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro al monumento dedicato ai caduti dell'Arma, il “Giardino degli Eroi”, ubicato presso la sede del Comando Legione.

Durante il suo discorso, il generale Spagnol, oltre a ringraziare tutte le autorità intervenute per la collaborazione istituzionale offerta, ha indirizzato un saluto a tutti i familiari dei Caduti della Legione Carabinieri Puglia, non nascondendo infine la commozione per il commiato dai "suoi" 5.000 carabinieri, ai quali ha riconosciuto "i sacrifici e l’abnegazione con cui hanno svolto un lavoro straordinario al servizio della collettività".

Il generale Del Monaco giunge nel capoluogo pugliese dal Comando Generale, ove ha retto l’incarico di Capo del V Reparto. Ha intrapreso la carriera militare nel 1987, frequentando i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma. E’ laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e ha frequentato il 10° Corso Superiore di Stato Maggiore presso il Centro Alti Studi per la Difesa. Conoscitore della lingua inglese, ha conseguito il Master in “Studi Internazionali Strategico Militari” e la qualifica di “Consigliere Giuridico nelle Forze Armate”. Nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante di Plotone presso il I Battaglione della Scuola Allievi Carabinieri di Roma, Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Roma - Parioli, Comandante della Compagnie Carabinieri di Ostia (RM), di Locri (RC) e di Verona. Da Ufficiale Superiore, nei gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, ha retto gli incarichi di Comandante della Compagnia Carabinieri di Roma - Piazza Dante e, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma, di Capo Sezione dell’Ufficio Pubblica Informazione, dell’Ufficio Criminalità Organizzata e dell’Ufficio Stampa. Con il grado di Colonnello, ha poi ricoperto gli incarichi di Capo Ufficio Stampa, di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli e di Capo Divisione Gabinetto della Direzione Investigativa Antimafia in Roma.