Furgone con 47 fusti di 'merce pericolosa' senza autorizzazioni: scattano le multe a Bari

La Polizia Locale di Bari ha bloccato un camion con decide di fusti di merce pericolosa, trasportata senza autorizzazioni previste. In particolare, nel corso di alcuni controlli, è stato fermato un mezzo con targa di un Paese est europeo, proveniente dalla Francia e diretto in Grecia, il quale andava a una velocità molto sostenuta.

Gli agenti hanno rinvenuto 47 fusti di pittura da 220 kg cadauno contrassegnati come 'merce pericolosa'. Alla richiesta di informazioni, i due autisti del mezzo avrebbero detto di di non saper nulla del carico. Nel corso di ulteriori verifiche, è emerso che nessuno dei due conducenti era provvisto di certificato di formazione professionale. Numerosi anche i documenti e le dotazioni mancanti, prescritte per quel tipo di trasporto. Il veicolo, al termine dei controlli, è stato sottoposto a fermo. Ritirate anche patente e carta di circolazione.