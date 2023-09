Schiacciato da carrello, camionista gravemente ferito nel porto di Bari

Sarebbe rimasto schiacciato sotto il carrello del suo stesso camion, probabilmente mentre stava effettuando alcune operazioni di manutenzione sul mezzo prima delle attività di carico della merce. Un camionista di 55 anni, italiano, è rimasto ferito, nella serata di venerdì, nel porto di Bari.

L'uomo, che si trovava nell'area commerciale dello scalo barese, è stato soccorso dal 118, allertato dal personale della viabilità del Porto, e trasportato al Policlinico di Bari, dove è ora ricoverato in prognosi riservata. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia marittima per stabilire con esattezza l'accaduto.