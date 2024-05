Da Roma a Leuca a piedi per raccogliere fondi per la Sla: il viaggio di Valenzisi passa per Bari

Arriva anche in provincia di Bari il 'cammino solidale' di Matteo Valenzisi, 24enne originario del Comasco. Da aprile sta attraversando la parte centromeridionale dell'Italia, percorrendo a piedi insieme alla lituana Laima il tragitto tra Roma e Santa Maria di Leuca per raccogliere fondi per la ricecea sulla sclerosi multipla. "Non si tratta del primo viaggio di questo tipo - racconta Valenzisi - Dopo il 2022 decisi di raggiungere Roma da Milano, ma cercavo una causa a cui legare questo evento. Poi un amico mi ha parlato dell'Aism e dei suoi progetti sulla sclerosi multipla. Ci siamo interfacciati con la Onlus ed è stato così organizzato il primo evento.

L'obiettivo era 700 euro - "uno per ogni chilometro percorso" - ma il tam tam social ha aiutato a spargere la voce e nell'estate del 2023 sono stati donati quasi 1500 euro all'Aism.

Ora l'iniziativa sì sta ripetendo e la speranza è che con l'aumentare dei chilometri (900) cresca anche la cifra raccolta grazie alla generosità di tutti. Dopo essere stati accolti ieri a Bitonto, la coppia sarà oggi a Bari, arrivo che - come da tradizione - sarà ufficializzato con un post su Facebook, contenente anche il link del sito Aism che indica come donare. Dopo Bari il viaggio proseguirà a Mola e Monopoli, prima di abbandonare definitivamente la provincia e sbarcare nel Brindisino. "In collaborazione con i centri Aism nelle città - aggiunge - cercheremo di organizzare anche incontri di sensibilizzazione sul tema. Il prossimo sarà a Lecce".