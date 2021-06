Apertura hub alle 7, la Asl precisa: "nuovo orario valido solo per Bitonto"

In precedenza, il sindaco di Bitonto aveva comunicato lo spostamento degli orari di apertura alle 7 del mattino. Comunicazioni simili, tuttavia, erano state effettuate anche da altre amministrazioni come Molfetta, Sammichele e Corato, dando propri orari e informando attraverso i canali social dei Comuni

L'apertura alle ore 7 per tre giorni fino a venerdì sarà valida solo il centro vaccinale di Bitonto. A precisarlo è la Asl di Bari in una nota, spiegando che "non sono stati disposti nuovi orari per i centri vaccinali della Asl Bari. L’iniziativa - si legge ancora - riguarda unicamente l’hub del Comune di Bitonto. Per gli utenti di tutti gli altri centri vaccinali, invece, non vi è alcun cambiamento o anticipazione di orario dovendosi comunque rispettare quanto previsto nella prenotazione".

In precedenza, il sindaco di Bitonto aveva comunicato lo spostamento degli orari di apertura alle 7 del mattino. Comunicazioni simili, tuttavia, erano state effettuate anche da altre amministrazioni cittadine come Molfetta, Sammichele e Corato, dando propri orari e informando attraverso i canali social dei Comuni.

In merito all'apertura dalle 7, l'Asl interpellata da Baritoday ha specificato che si trattava di una disposizione rivolta al personale per permettere di velocizzare le operazioni propedeutiche alla vaccinazione.