Carcassa d'auto bruciata abbandonata in campagna: ritrovata in un fondo agricolo nei pressi di via Fanelli

La carcassa di un'auto completamente carbonnizzata abbandonata in un fondo agricolo, nelle campagne a ridosso di via Fanelli a Bari. Il ritrovamento è stato effettuato dalle guardie dell'associazione Anuu Migratoristi, che hanno provveduto a ad allertare le autorità competenti. Il veicolo distrutto dalle fiamme si trovava in un'area incolta.

"Purtroppo - commentano i volontari dell'associazione - l'abbandono di suoli agricoli è spesso foriero di atti criminosi".