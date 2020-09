In arrivo un nuovo campo da bocce, al via i lavori nel parco 2 Giugno: "Cantiere completato entro settembre"

Hanno preso il via i lavori per il rifacimento del campo da bocce di parco 2 Giugno a Bari. Il cantiere, che si concluderà entro la fine di settembre, è finanziato dal Credito sportivo nell’ambito del più ampio programma per la realizzazione dei 14 playground cittadini.

L’intervento riguarderà la sostituzione del manto del campo esistente e l’installazione di strutture prefabbricate per sede società sportiva e deposito attrezzatura da gioco: “Con il campo da bocce - commenta l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli - si completano gli interventi di riqualificazione che hanno interessato l’area verde più estesa della città con il rifacimento complessivo dell’impianto di pubblica illuminazione, l’installazione del nuovo impianto videosorveglianza, la riqualificazione del campo da basket storico e la realizzazione di quello nuovo. Oggi parco 2 Giugno si presenta più che mai come un’area accogliente per chiunque ami fare sport all’aria aperta o trascorrere il proprio tempo libero in uno spazio verde. Al termine di quest’ultimo intervento anche gli appassionati delle bocce potranno tornare in pista”.

