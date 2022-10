Adottano un cane, cambiano idea e lo abbandonano per strada: due denunce a Bari

Avrebbero adottato un cane da una signora conosciuta su Facebook per poi cambiare idea e abbandonare l'animale legandolo ad un palo in via Sagarriga Visconti nel quartiere Libertà di Bari. La vicenda risale a luglio scorso e dopo un'approfondita attività d'indagine la Polizia Locale ha denunciato un uomo e una donna. Gli agenti, in quell'occasione, ritrovarono l'animale vicino ad alcune buste di rifiuti con una ciotola contenente poca acqua.

Il cane è stato ripreso dalla signora che lo aveva in precedenza ed è stato riaccolto in casa.