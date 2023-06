Maremmano senza vita con una busta di plastica legata alla testa, il ritrovamento delle Guardie zoofile nel Barese: "Non era randagio"

Il corpo di un maremmano, presumibilmente di 5 anni, morto asfissiato con una busta legata sulla testa. Il terribile ritrovamento è avvenuto nella prima mattinata di oggi a Palo del Colle da parte dei volontari del Nucleo Zoofilo della Città metropolitana di Bari. L'animale era riverso su di un fianco, con ematomi sul muso, e, secondo quanto indicato dalle Guardie zoofile, il decesso risalirebbe alle ore precedenti al ritrovamento.

Non si tratterebbe di un randagio, visto che il cane si presentava ben curato e con indosso un collare antipulci. "Questo farebbe pensare a una 'vendetta' crudele nei confronti di un animale appartenente a qualche privato in zona" spiegano a BariToday dal Nucleo Zoofilo metropolitano. A fare maggiore chiarezza sulla dinamica saranno i successivi accertamenti degli inquirenti, visto che è stata inviata nel pomeriggio la notifica alla Procura della Repubblica per il presunto reato di maltrattamenti, dopo essere stati allertati polizia locale e carabinieri di Palo del Colle sull'avvenuto ritrovamento. "Sul nastro adesivo che teneva la busta ferma è indicato il nome di un'azienda e un numero di telefono, che risulta inesistente - aggiungono - Speriamo si possa presto far luce sui responsabili di questo terribile episodio, viste anche le cruente metodologie con cui sembrerebbe essere stato ucciso. Sul muso abbiamo ritrovato tracce di sangue, che farebbero pensare a un colpo inferto prima della tentata asfissia, ma questo saranno le indagini a chiarirlo".

Nel frattempo il corpo dell'animale è stato rimosso e nella giornata di domani sarà incenerito. Ancora non sono arrivati appelli per la scomparsa dell'animale, che permetterebbero di identificare il proprietario del maremmano tragicamente scomparso.