Cane sfigurato e ucciso con l'acido a Bitetto, gli animalisti: "L'aggressore rischia di rimanere impunito"

L'aggressore, anche se individuato, rischia di rimanere impunito come è capitato in recenti casi giudiziari. È questa la denuncia di Animal Law Italia in merito al caso di Jasmine, il cane sfregiato con l’acido, qualche giorno fa a Bitetto, e morto a causa delle gravissime ustioni riportate.

La drammatica fine di Jasmine, non è il primo caso legato alle aggressioni ai randagi nel Barese. L’associazione 'Zampe felici - Cani & Gatti', che si è presa cura dell’animale, ha denunciato anche un altro caso risalente a novembre 2022: Bruce, bruciato da una sostanza corrosiva. I volontari credevano fosse stato un tragico incidente, ma alla luce di questo nuovo episodio l’ipotesi del dolo è quasi certa. Jasmine e Bruce erano cani randagi e qualcuno ha pensato di disfarsene in questo modo atroce.

Animal Law Italia, alla luce dell’episodio avvenuto alcuni giorni fa nel barese, in cui ha perso la vita un cane a causa di un possibile attacco con una sostanza acida, reclama pene più severe per l’uccisione e il maltrattamento di animali e lo fa con la sua nuova campagna 'Esseri senzienti, non oggetti': una raccolta firme per chiedere al Governo di attuare la riforma della Costituzione entrata in vigore a marzo scorso, che ha previsto l’inclusione della tutela degli animali all’interno dei principi fondamentali del nostro Stato. "Modificare il codice penale per dare più rilevanza ai reati contro gli animali - spiega Animal Law Italia in una nota - è un passo fondamentale per rendere concreta la nuova norma costituzionale".

"È importante che l'indignazione dell’opinione pubblica in questi casi sia indirizzata in modo utile a produrre un cambiamento delle leggi - dichiara l'avvocato Alessandro Ricchiuti, presidente di Animal Law Italia - per questo invitiamo tutti i cittadini a firmare la petizione che chiede al Governo e al Parlamento un impegno per aggiornare leggi non più al passo con i tempi".