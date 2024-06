Sei cagnolini abbandonati a Bari, lanciati da un furgone in zona stadio: "Lo hanno rincorso disperati" 

Abbandonati alle due di pomeriggio, con oltre 40 gradi, nei pressi dello stadio San Nicola: lanciati da un furgone che "hanno rincorso disperatamente e inutilmente". A denunciare la triste storia di abbandono di sei cagnolini, sono sui propri canali social i volontari del Canile sanitario di Bari.

"L’asfalto era bollentissimo - raccontano - erano già affamati e provati dopo essere rovinati al suolo e, nonostante tutto, tentavano di raggiungere colui che consideravano il loro proprietario. Hanno rischiato di provocare incidenti stradali e di morire, per poi gettarsi a terra collassati. Ora, in gabbia. Parole, già da tempo, non ce ne sono più. Gabbie, neanche".