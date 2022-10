Cani a spasso nel campo da calcetto sul lungomare, la denuncia social: "Padroni irresponsabili, bisogna preservare il bene comune"

Portano i loro cani a passeggio nel campo di calcetto dedicato a Michele Fazio, a Bari vecchia. Un comportamento che il consigliere del primo Municipio, Giuseppe Corcelli, definisce 'irrispettoso', pubblicando le foto sui suoi canali social. "Questa immagine si documenta da sola, credo che sia assolutamente irrispettoso usare un'area destinata ad attività sportiva, ad area sguinzagliamento per cani - spiega Corcelli - Il buon senso di una persona che rispetta il 'bene comune' porterebbe a non fare tutto questo ma purtroppo il menefreghismo di tanta gente porta ad usare quest'aria in modo improprio e vergognoso!".

Il messaggio si conclude con la proposta di affiggere dei cartelli che vietino l'ingresso nel campo da calcio -frequentatissimo anche dai giovanissimi - a cani e biciclette.