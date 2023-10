A Bari Vecchia un concerto neomelodico in strada per l'addio al celibato: arriva la Polizia Locale, scattano multe e denunce

La Polizia Locale ha interrotto l'esibizione di un artista neomelodico organizzata per strada a Bari Vecchia in occasione di un addio al celibato.

Secondo una ricostruzione, l'esibizione non autorizzata avrebbe invaso la strada impedendo il traffico dei veicoli. Gli agenti hanno provveduto a sospendere l'avvenumento in corso identificando gli organizzatori e sequestrando le attrezzature impiegate.

I responsabili dell'evento sono stati denunciati per violazione alle norme in materia di pubblico spettacolo. Elevate anche sanzioni amministrative per aver violato le norme in tema di inquinamento acustico e per l'occupazione abusiva di suolo pubblico.