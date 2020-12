La nostalgia di un Capodanno 'normale' e la speranza per il 2021, Decaro ai baresi: "Rialziamoci e lasceremo alle spalle l'incubo"

"Questa foto sembra di un secolo fa, invece è solo l'anno scorso. Stasera non andrà così. Questa piazza sarà vuota e non potremo ballare, abbracciarci, brindare insieme per augurarci buon anno": è il messaggio , su facebook, del sindaco di Bari Antonio Decaro, che con nostalgia e una foto ricorda il Capodanno in piazza 2020. Altri tempi, verrebbe da dire, con migliaia di persone in piazza Libertà per il Concertone, senza limitazioni e con tanta voglia di divertirsi in maniera spensierata.

Tutto ciò che è mancato in un anno maledetto e purtroppo indimenticabile: "Il 2020 se ne va così - dice Decaro -, lasciandoci nel cuore un velo di tristezza, un po’ di paura e un senso di mancanza. Per le persone care, quelle che ci sono e non possiamo vedere, quelle che non ci sono più e non abbiamo potuto salutare. Ma oggi a Bari c'è il sole. E non c'è niente di più speciale in questa città della sua luce. Da questa luce dobbiamo provare a tirare fuori una nuova forza, per rialzarci come dopo ogni caduta. Lo abbiamo già fatto tante volte, nella nostra storia. Possiamo e dobbiamo farlo ancora".



"Siamo pronti ad accogliere il 2021 - dice Decaro -. Sperando con tutto il cuore che sia l'anno in cui ci lasceremo alle spalle questo incubo e torneremo a stare insieme alle persone alle quali vogliamo bene. Senza avere più paura di perderle. Senza avere più paura di perderci. Buon anno nuovo, baresi. Buon anno nuovo, Bari".