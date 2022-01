Botti allo scoccare della mezzanotte e cassonetti in fiamme, divieti ignorati e vigili del fuoco al lavoro

Fuochi d'artificio, botti e petardi allo scoccare della mezzanotte, e quasi una trentina di interventi dei vigili del fuoco per spegnere cassonetti in fiamme. Nonostante l'ordinanza in vigore anche quest'anno, e i sequestri operati dalle forze dell'ordine, a Bari i botti per 'salutare' l'arrivo del nuovo anno - anche se forse in maniera più ridotta rispetto allo scorso anno - non sono mancati, così come i danni 'collaterali'.

Diverse le segnalazioni di esplosioni e fuochi da tutti i quartieri, mentre la sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto oltre una ventina di chiamate per interventi relativi a bidoni incendiati, distribuiti in tutta città, dal San Paolo a Poggiofranco. In provincia invece, a Molfetta, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di due auto parcheggiate in strada.

Quanto ai ferimenti provocati dall'esplosione di botti, un uomo di 40 anni residente a Taranto è stato trasportato al Policlinico di Bari dopo aver subito gravi lesioni alla mano destra, provocate dallo scoppio di un petardo difettoso che stava maneggiando.

(foto di repertorio)