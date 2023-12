Bari festeggia in musica l'arrivo del 2024: piazza Libertà si accende per il concerto di fine anno

In piazza per salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno in musica. Tanti i baresi che in serata hanno raggiunto piazza Libertà per il concerto di fine anno promosso dal Comune insieme a TeleNorba. Alle 22 l'avvio dello spettacolo, che vede sul palco Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta.

Lo show è trasmesso in diretta su TeleNorba e RadioNorba, e sono previsti anche dei collegamenti in diretta su Canale 5, nell'ambito dello spettacolo di Mediaset che si tiene a Genova. La conduzione della serata, che sarà trasmessa in diretta da Telenorba e Radio Norba, è affidata a Mariasole Pollio e Marco Guacci.

Per consentire ai cittadini di recarsi in centro senza l'auto, Amtab ha predisposto un piano speciale di collegamenti con bus e navette, attivi fino alle tre di notte circa.