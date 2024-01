Fuochi in tutta la città allo scoccare della mezzanotte: anche a Capodanno i divieti non fermano i botti

Fuochi d'artificio e petardi allo scoccare della mezzanotte. Come già accaduto a Natale, la consueta ordinanza 'anti-botti' non ha impedito del tutto l'esplosione di fuochi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

A causa degli stessi botti, in alcuni casi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere alcuni cassonetti in fiamme, tuttavia, come si apprende dalla sala operativa dei Vigili del fuoco, senza particolari criticità rispetto ad anni passati. Un incendio si è registrato in un'abitazione nel centro storico di Ceglie: le fiamme sarebbero partite dal terrazzo, probabilmente a causa di alcuni petardi. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri.