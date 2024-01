Auto ribaltata e riempita di petardi nella notte di Capodanno a Molfetta: quasi tutti individuati i responsabili

Sono stati in gran parte individuati i giovani teppisti che nella notte di Capodanno, a Molfetta, hanno ribaltato e vandalizzato un'auto nella centrale piazza Vittorio Emanuele, riempendola poi petardi fatti esplodere. A darne notizia è il sindaco della cittadina, Tommaso Minervini, che proprio in mattinata aveva indirizzato una lettera a prefetto e procura di Trani per richiamare l'attenzione sulla questione sicurezza nella città.

"Ringrazio il Sig. Procuratore dott. Nitti che si è immediatamente interessato ai fatti - scrive Minervini - In quella zona deve essere prontamente ripristinata la sicurezza e la legalità. Anche la Procura minori è interessata. La vicenda di questa notte sarà portata all’attenzione dei livelli provinciali di tutte le forze dell’ordine e del Prefetto. Molfetta merita rispetto e sicurezza".