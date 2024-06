Colpita da un calcio all'addome su un convoglio regionale: capotreno aggredita nel Nord Barese

Una capotreno sarebbe stata aggredita ieri su un treno regionale in transito nella stazione di Barletta. La vittima, secondo quanto riportano i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl Ferrovieri Fast e Orsa, sarebbe stata raggiunta da un violento calcio all'addome. La donna è stata trasferita e ricoverata al pronto soccorso, infine dimessa dall'ospedale.

"Tale atto inaccettabile s’aggiunge ad altri gravi e recenti episodi di aggressione consumati in Puglia - si legge in una nota congiunta dei rappresentanti dei lavoratori di settore - Le Organizzazioni Sindacali esprimono solidarietà e vicinanza ai lavoratori vittime di questi drammatici episodi che testimoniano un 'trend' in crescita. Da tempo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, Ugl Ferrovieri, SLM Fast Confsal, Or.S.A. Ferrovie stigmatizzano tali atti criminali chiedendo di aprire realmente un confronto a tutti i livelli. Si invita pertanto le aziende del Gruppo Fs coinvolte, le Prefetture e la Regione Puglia ad intervenire per ciò che è di loro competenza al fine di contrastare e mettere

in campo ogni azione possibile atta a eliminare il fenomeno degli atti di violenza nelle aree ferroviarie e sui treni".