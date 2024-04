Rifiuti speciali scaricati da Lecce a Capurso: gettati nell'area del futuro bosco urbano

Oltre 35 metri cubi di rifiuti speciali, provenienti da una ristrutturazione di un condominio nel Leccese, sono stati scaricati in un'area di Capurso (Bari) destinata a ospitare un bosco urbano. Sull'episodio indaga la Procura del capoluogo pugliese. Una persona è stata segnalata all'autorità giudiziaria.

Tra i residui individuati dalla Polizia Locale anche vetro, imballaggi, legno, guaina e tubi in plastica secchi di pittura e materiale isolante per cappotti termici: “Abbandonare rifiuti è un reato. Questo comportamento irresponsabile rappresenta una violazione dei principi di civiltà e rispetto dell'ambiente che non possiamo tollerare e giornalmente combattiamo - ha commentato il sindaco di Capurso, Michele Laricchia -. Cerchiamo con ogni mezzo di promuovere uno stile di vita sostenibile e il mantenimento di un ambiente pulito e salubre per tutti i cittadini. L'abbandono di rifiuti minaccia non solo la bellezza naturale del nostro territorio, ma anche la salute pubblica e la sicurezza di noi cittadini. Chiediamo con fermezza a coloro che commettono questi atti irresponsabili di porre fine a tali comportamenti. Allo stesso tempo, ci impegniamo a intensificare i nostri sforzi per prevenire e contrastare atti di abbandono di rifiuti attraverso una maggiore vigilanza e l'applicazione rigorosa delle normative vigenti”.

“Serve collaborazione - aggiunge il sindaco -. Gli occhi dei cittadini possono fare molto più di sofisticati impianti di videosorveglianza. Chiediamo di segnalare tempestivamente situazioni di abbandono di rifiuti edili o di qualsiasi altra natura. Solo attraverso uno sforzo congiunto possiamo preservare la bellezza e la salubrità del nostro territorio. Intanto, per questo specifico caso, chi ha sbagliato sta pagando, e soprattutto è stato condannato a riconsegnare alla comunità capursese un luogo pulito e incontaminato. Per questo - conclude - vorrei ringraziare il nostro comando di Polizia Locale, il comandante Alessandro Costanza e gli uomini e le donne in divisa che con tanto impegno sono riusciti a risalire al colpevole”.