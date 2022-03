Sacchetti della spazzatura abbandonati in strada, anche lanciati al volo dalla bici: 'sporcaccioni seriali' beccati dalle telecamere a Capurso

Sacchetti dei rifiuti all'angolo tra due strade, in pieno centro cittadino, mentre si porta a spasso il cane, uscendo per fare la spesa o addirittura passando in bici, con tanto di busta lanciata al volo. Il fenomeno del 'sacchetto selvaggio', si sa, non ha 'confini'. Questa volta, a pubblicare le immagini degli "sporcaccioni seriali" beccati , è il sindaco di Capurso, Michele Laricchia.

"L'angolo tra via Montesano e via Santa Maria Goretti - spiega Laricchia - è uno dei più frequentati dagli sporcaccioni di quartiere. Abbiamo installato una video camera invisibile, l'abbiamo tenuta lì per venti giorni e abbiamo collezionato una bella raccolta di immagini inquietanti. Tutti gli attori di questa serie di fotogrammi sono stati individuati e multati dalla Polizia Locale. Alcuni di essi, essendo sporcaccioni seriali ovviamente hanno preso più di una multa. Onestamente dispiace pure multare in maniera così pesante i cittadini, ma purtroppo, vista la situazione di degrado di quell'angolo del paese, siamo stati costretti a farlo", conclude il sindaco mettendo in guardia i cittadini: "Le videocamere sono state spostate in altri luoghi sensibili".