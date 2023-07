Aggredisce titolare di esercizio commerciale e tenta di dare fuoco al locale: bloccato 49enne

Avrebbe aggredito il titolare di un esercizio commerciale, quindi tentato di incendiare il locale con una bottiglia contenente liquido infiammabile: é accaduto attorno alle 18 a Capurso dove i carabinieri hanno bloccato un 49enne.

L'uomo dovrà rispondere di tentate lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Si indaga per ricostruire nel dettaglio l'episodio. Dopo essere stato bloccato dai carabinieri, l'uomo, a bordo della vettura di servizio dell'Arma che si dirigeva in caserma, ha spaccato un finestrino dopo averlo colpito con alcuni calci. Nessun militare è rimasto ferito. L'uomo è stato trasportato al Di Venere per verificare l'eventuale presenza di lesioni subite dalla rottura del finestrino.