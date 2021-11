Il box condominiale usato come deposito per la droga: trovato con otto chili di hashish, 69enne arrestato nel Barese

Il box condominiale usato come nascondiglio per la droga. Un uomo di 69 anni, barese, è stato arrestato dai carabinieri a Capurso, dopo essere stato trovato in possesso di otto chili di sostanza stupefacente.

I militari, che da qualche tempo avevano notato movimenti sospetti in una precisa zona della cittadina, hanno predisposto controlli mirati nell'area. Nel corso di tali controlli, hanno intercettato un uomo che, a bordo di un motociclo, con fare circospetto e guardingo, si dirigeva verso una palazzina di nuova costruzione. Pedinato e identificato attraverso la targa del mezzo, il soggetto è risultato non avere alcun legame né con il condominio né tantomeno con le persone lì residenti.

A quel punto, è scattato il controllo, che ha dato i primi riscontri ai sospetti ai carabinieri. Nel vano portaoggetti del motociclo, infatti, erano occultati, in una busta, diversi panetti di hashish, per un peso complessivo di 2 chili circa. Si è proceduto, quindi, a verificare, con le chiavi che il 69enne aveva addosso, un locale seminterrato dove erano ubicati dei box condominiali. Qui, in uno dei box, sono rinvenuti altri sei chili di hashish e svariati “provini” di marjiuana, tutta droga contenuta in un bustone rigido del tipo da supermercato.

Alla luce delle fonti di prova acquisite, i militari hanno proceduto all'arresto del 69enne, su disposizione del pm condotto in carcere a Trani. Il GIP, convalidato l’arresto, ha disposto a carico dell'uomo la misura cautelare in carcere presso lo stesso penitenziario.